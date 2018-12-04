طقس لبنان.. إستعدّوا للأمطار الغزيرة والثلوج!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة ورياح قوية تقارب ال80 كلم/س يرتفع معها موج البحر الى حدود الاربعة امتار، تتساقط امطار متفرقة خلال النهار تكون غزيرة احيانا خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية وتكون مترافقة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم الثلاثاء بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويبلغ ذروته مساء الخميس.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع تساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل مع تشكل ضباب على المرتفعات، تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 2000 متر وما فوق.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة ورياح قوية تقارب ال80 كلم/س يرتفع معها موج البحر الى حدود الاربعة امتار، تتساقط امطار متفرقة خلال النهار تكون غزيرة احيانا خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية وتكون مترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

الخميس: غائم الى ماطر بغزارة احيانا خاصة خلال الليل مع عواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال90 كلم/س يرتفع موج البحر لحدود خمسة أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 21 درجة، فوق الجبال من 9 الى 14، في الارز من 2 الى 8 درجات، في الداخل من 6 الى 14 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 172,5 ملم 191,0 ملم 192,0 ملم

بيروت 1,6 ملم 99,7 ملم 119,8 ملم 175,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 49,0 ملم 110,0 ملم 122,0 ملم

صور 0,0 ملم 21,2 ملم 98,6 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 25 و55 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و88 %.

-حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,27 ساعة غروب الشمس: 16,29