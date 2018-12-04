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منسّق عام قطاع الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ ينهي جولته الأوروبية في بلجيكا

4
DECEMBER
2018
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أنهى منسّق عام الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ الدكتور مارك زبّال جولته الأوروبية في بلجيكا، حيث شارك ومساعده لشؤون أوروبا المهندس رالف معكرون في الجمعية العمومية السنوية للتيّار الوطنيّ الحرّ - بلجيكا حيث عُرض لمختلف النشاطات والتحركات التي جرت خلال السنة.
 
وكان الدكتور زبّال عرض لدور الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ وأهميته، وشرح التغيرات التنظيمة في الحزب التي تخصّ دول الإنتشار. 
كما عُرض خلال الإجتماع نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، وتم البحث في الإنجازات التي حققها الإنتشار، والتحسينات الممكنة للإنتخابات المستقبلية. 
 
كذلك تم إعلان نتائج الإنتخابات الداخلية في التيّار الوطنيّ الحرّ - بلجيكا  والتي فازت فيها لائحة ترأسها المهندس نصري حويس دون منافس. وأصبح خلالها منسّق بلجيكا للثلاث سنوات المقبلين. 
 
وقد تمّ تكريم وشكر المنسق السابق، الدكتور سعدالله تامر على جهوده خلال السنوات الخمس الماضية وشكر المنسق السابق، فريق العمل وأعضاء الهيئة على مشاركتهم وعلى جهودهم، وهنّأ الفريق الجديد متمنيًا لهم التوفيق بمهامهم الجديدة.
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