الوزير باسيل بحث مع رئيس وزراء العراق مشاريع اقتصادية وتنموية

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استهل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والوفد المرافق اليوم الثاني من زيارته لبغداد باجتماع مع رئيس الوزراء العراقي الدكتورعادل عبد المهدي تميّز ببحث معمّق للعلاقات الثنائية و للملفات المشتركة.

وتم التوافق على الآتي :

تسهيل إجراءات الدخول بين البلدين لتشجيع السياحة وتبادل الاستثمارات

العمل على إقامة سوق اقتصادية مشرقية تضم لبنان والعراق والأردن وسوريا

الاتفاق على عقد اجتماع لوزراء الخارجية والاقتصاد والطاقة في العراق ولبنان والأردن

البحث في بناء شبكات انابيب نقل الغاز والنفط وخطوط سكك الحديد لنقل الرمل والبضائع

كما تم الاتفاق على عقد اللجنة الوزارية المشتركة.

ووعد الوزير باسيل انه بعد تشكيل الحكومة فان لبنان سيتعامل مع العراقيين بمساواتهم مع الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي اي بوقف المطالبة بالحجز المسبق وبمبلغ الألفية دولار