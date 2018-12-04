عيد البربارة كيف ؟ بالجميزة ومار مخايل

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انطلقت اليوم مسيرة عيد البربارة من اول شارع الجميزة وفي طليعتها موسيقى الكشاف السرياني اللبناني وعربة خيل يجرها حصان أبيض وحصان Pony وعدد من الأهالي والسكان لا سيما أولاد وأطفال المنطقة متنكرين باﻻقنعة الساحرة أو المضحكة أو حتى المخيفة منها. شارك المارة والسكان كما ورواد المطاعم أجواء العيد بحماسة كبيرة ،وامتلأت اﻻبنية المحيطة كما الشرفات والشوارع بالسكان كما وعمت الفرحة من اول طريق الجميزة مرورا بشارع مار مخايل التراثيين وحتى الوصول الى نقطة الإلتقاء مقابل موقف الباصات والقطار ، حيث كانت لجنة المرأة التابعة لهيئة اﻻشرفية في التيار الوطني الحر متواجدة ﻻستقبال المسيرة بتوزيع القمحية والأقنعة والعصائر وعلى أنغام موسيقى اناشيد العيد الحماسية . حضر المناسبة نائب رئيس التيار الوطني الحر النائب والوزير السابق نقوﻻ صحناوي ومنسق هيئة قضاء بيروت اﻻولى في التيار المحامي عماد جعارة ومنسق هيئة الأشرفية روجيه معماري ومختار الرميل فادي ناكوزي ومختار الصيفي فيليب مرعي وفعاليات المنطقة من مختلف الأطياف السياسية ولفيف من المشاركين المحبين للقديسة الشهيدة بربارة اللبنانية الأصل والتي ولدت وعاشت وترعرت في Heliopolis (بعلبك حاليا)، ومن ثم تم إضطهادها وإستشهدت بسبب إعتناقها المسيحية وإصرارها على ذلك. تخلل اللقاء عرض موسيقي وعرض لبعض الخيالة وعربة حصان قديمة وجميلة نقلت الأولاد حيث قام الأهالي بإلتقاط الصور مع المهر الصغير القزم pony والرسم على وجوه الأطفال face painting .

و كل عيد والأشرفية ، والرميل والصيفي والمدور وكل لبنان بألف خير .