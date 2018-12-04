وقائع الاتصال بين الحريري ومعاون نصرالله بعد حادثة الجاهلية

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علمت صحيفة "الأخبار" أن اتصالاً مباشراً سُجّل بين الرئيس سعد الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الحاج حسين الخليل بعد "غزوة الجاهلية"، أكد فيه رئيس الحكومة أن "لا أحد يُمكن أن يقبل التعرض لأهله وبيته بهذه الطريقة وبهذه اللغة"، فرّد الخليل بأن "الكلام الذي صدر هو مستهجن ومرفوض، وأعراض الناس هي أعراضنا، ولا يهين علينا تصرف كهذا". لكن الخليل خلال الاتصال سأل الحريري، مستنكراً: "هل فعلاً كنتم تنوون اعتقال وهاب بهذه الطريقة، وهل كنتم لتتحملوا النتائج؟ ما حصل خطأ ولا يُمكن لأحد أن يتحمّل مسؤولية تداعياته". فأكد الحريري أن "وهاب كان يجب أن يتمّ إحضاره الى التحقيق".