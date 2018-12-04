مدير العمليات في مصرف لبنان: نتحكم بالسيولة اللبنانية ولدينا اجتياطات مرتفعة

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طمأن مدير العمليات في مصرف لبنان يوسف الخليل في حديث إلى صحيفة الأخبار إلى أن "الضغوط على احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف هي تحت السيطرة، في ظل «تكوين مصرف لبنان احتياطات مرتفعة بالعملات الأجنبية، وفي ظل الإجراءات التي قام بها للتحكم بالسيولة بالليرة اللبنانية» (عبر إصدار تعاميم تقضي بخفض نسبة القروض بالليرة إلى الودائع بالليرة حتى 25%، وتشجيع الإيداع بالليرة لقاء فوائد مرتفعة، فضلاً عن إطالة آجال بعض فئات الودائع من متوسط 45 يوماً إلى 13 شهراً، والحدّ من إمكانية كسر الودائع المجمّدة قبل استحقاقها).







