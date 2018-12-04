أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 04-12-2018

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الجمهورية



قال مرجع إقتصادي إن قيمة الإستيراد من دولة كبيرة بلغت ملياري دولار فيما صحح ح له سفير هذه الدولة أن حجم الإستيراد مع لبنان هو أربع مليارات فأين المليارين الباقيين؟



لاحظت أوساط سياسية إن المجتمع الدولي بدأ يحذّر من الوضع الأمني بعدما سبق وحذّر من الوضع الإقتصادي السيء فيما البعض لا يكترث للتحذيرات.

اللواء

همس

توقف مصدر لبناني واسع الإطلاع عند إحجام إدارة دولة كبرى عن تقديم أي مساعدة في مجال تأليف الحكومة...

غمز

خفّت حركة المستوزين في ضوء التطورات الأخيرة... في ضوء معلومات عن خلط أوراق في المشهد..

لغز

تُبدي المصارف العاملة اطمئناناً للتعاون مع السلطات النقدية الدولية، مما يُضفي أجواء مريحة على الوضع.

المستقبل



يقال إن زواراً نقلوا عن رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى سؤاله عن رأيه بأحداث الجاهلية رَفْضه رفضاً قاطعاً التعليق عليها «ولو بكلمة واحدة».