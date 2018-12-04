طوّافة عسكريّة تابعة للجيش تهبط في ملعب الجامعة الأميركية

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أثار مقطع فيديو لهبوط طوّافة عسكرية تابعة للجيش اللبناني في ملعب الجامعة الأميركية في بيروت، أثار ضجّة بعدما قيل إنّها كانت تنقل شخصيّة سياسيّة مهمّة الى المركز الطبي.

"الجديد" تأكدت من صحّة الخبر، ليتبيّن أن من كانت تنقله الطوّافة ليس شخصية سياسية بل جريح للجيش أصيب في أحداث البقاع مساء اليوم.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق كرة القدم للناشئين في الجامعة الأميركية، على تطبيق "إنستاغرام"، صورة للطوّافة وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "كل التحية الى الجامعة الأميركية في بيروت التي قامت اليوم باستقبال طائرة عسكرية كانت تنقل ضابطًا مصابًا في بعلبك الى مستشفى الجامعة. ومن هنا نسأل الله أن يشفى هذا الضابط وغيره من الضباط الساهرين على حماية هذا الوطن الحبيب".