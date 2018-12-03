رئيس الجامعة اللبنانية يزف خبرا ساراً

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متقصدا عدم الدخول في متاهة الملفات الخلافية التي اثيرت حول الجامعة اللبنانية دعا رئيسها فؤاد ايوب عمداء الفروع والاساتذة الى مؤتمر صحافي ليس لمعالجة المشاكل التي تعاني منها الجامعة انما ليعلن بشرة سارة



عن القيمة المضافة التي تكتسبها الجامعة اللبنانية بعد نيلها الاعتماد المؤسسي استوضحت الـ"او تي في"



للغيارة على الجامعة اللبنانية وما وصلت اليه من اوضاع متردية سألنا رايهم الخاص بالموضوع



في جميع الاحوال الف مبروك للجامعة اللبنانية التي يأمل ان تظل أهم صرح علمي عام في الوطن وتبقى ملجأ لأكبر شريحة من اللبنانيين