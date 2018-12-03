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باسيل من العراق: أوجه الشبه كثيرة نحن واياكم

3
DECEMBER
2018
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 وصل ‏وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الى بغداد وكان في استقباله على أرض المطار وفد من وزارة الخارجية العراقية برئاسة وكيل وزير الخارجية السيدة هالة الجميلي و سفير لبنان في بغداد والسفير العراقي في بيروت.
وفي اول لقاء رسمي له عقد باسيل اجتماعاً في مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وعدد من المسؤولين العراقيين وأعضاء الوفد اللبناني.

وقال الوزير باسيل: نحن هنا اولاً لتسليم دعوة لفخامة الرئيس صالح من الرئيس عون لحضور القمة الاقتصادية التنموية العربية في بيروت في كانون ثاني المقبل.

واردف: "انتهيتم وانتهينا من الارهاب تشكلون ونشكل حكومة جديدة . علاقتنا السياسية جيدة ننسق في الشأن العربي ولكننا نريد تعزيز السياحة والتجارة المتبادلة." وأضاف: "أوجه الشبه كثيرة نحن واياكم انتصرنا على كل المؤامرات وحفظنا الوحدة،مشيراً إلى أن تجربتنا في تشكيل السلطة صعبة ولكنها ستنجح و البلدان يتجهان للاستقرار وسوريا أيضاً ستنتصر بوحدتها ونحن البلدان الثلاثة نواة المشرقية العربية.


من جهته قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي: "علاقاتنا ممتازة ونحن مقبلون على فترة جيدة والتعددية في بلدينا قوة وليست ضعفاً.
وأضاف :تجربتنا جديدة ووجود المشاكل امر طبيعي ولكن المشاكل السياسية لم تعد تنعكس على الشارع. لقد وصلنا الى الانهيار عندما دخل الارهاب ولكن العراقيين توحدوا ضده. نتمنى وجود مستثمرين لبنانيين في العراق و قيام شراكة اقتصادية ونحن داعمون لكم.

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