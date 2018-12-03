وفد من التيار الوطني الحر في الجاهلية.. ماذا قال؟!

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لفت وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب، بعد قيامه بواجب العزاء في الجاهلية، على رأس وفد من التيار الوطني الحر، ان حملنا رسالة تعزية من رئيس التيار الوزير جبران باسيل الى رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، ونحن لمسنا استياء الأهالي من التعاطي الذي حصل"، وأشار الخطيب الى ان "أي شهيد يسقط في الجبل هو خسارة للجبل ولبنان ولكل اللبنانيين وليس فقط لعائلته وبلدته"، ولفت الى ان "لي تاريخ من العلاقة مع أهالي بلدة الجاهلية، واعرف كم تحبون لبنان وكم تضحون لأجله،" معزياً اياهم بالشهيد محمد ابو ذياب.

وشدّد الخطيب على اننا "نعمل اليوم لتهدئة الاجواء وتبريد النفوس، وملزمون الاحتكام الى القضاء الذي يحدد المسؤوليات،" لافتا الى ان "الذي حصل في الجاهلية سيكون موضوع تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات،" موضحا ان "نحن نعزي اليوم باسم التيار وليس باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي لديه كل الحرص على ابنائه ويتألم على كل ما يصيب ابناء الوطن وهو الساعي الاول لبناء دولة المؤسسات والعدالة التي نرتاح فيها كلنا سوية،" وردا على سؤال حول موقف حزب الله من احداث الجاهلية اكد الخطيب، ان "حزب الله يهمه ايضا إحقاق الحق وان تأخذ العدالة مجراها، فالحزب مكون من مكونات الوطن وهو تحت سقف القانون والدولة".