العشاء السنوي لهيئة بسكنتا في التيار بحضور النائب إدي معلوف ممثلاً الوزير باسيل

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نظّمت هيئة بسكنتا في التيار الوطني الحرّ عشاءها السنوي في مطعم Le Royaume في حضور ممثّل رئيس التيار الوزير جبران باسيل النائب إدي معلوف، اضافة الى رئيسي بلديتي بسكنتا وكفرعقاب الدكتور الياس كرم وغطاس معلوف، منسق قطاع جبل لبنان الشمالي وبيروت الاولى في لجنة المناطق المركزية هشام كنج، منسق هيئة قضاء المتن في التيار عبدو لطيف، مخاتير بسكنتا، كفرعقاب، زبوغا، عين القبو والمشرع وحشد كبير من مناصري واصدقاء التيار في بسكنتا وجوارها.

تخلّل العشاء كلمات لكلّ من منسّق بسكنتا لويس كرم ومنسق هيئة قضاء المتن لطيف ولممثّل رئيس التيار النائب معلوف.

في كلمته تحدث كرم عن فترة توليه هيئة بسكنتا، قبيل تسليمها قريباً الى منسق جديد، شاكراً الفريق الذي عاونه في تحقيق الانجازات العديدة والتي ليس اقلها تضاعف اعداد المنتسبين الجدد الى التيار، كما شكر فخامة رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر على الجهود المبذولة من قبلهما لتحسين وضع البلد في هذه المرحلة الحساسة.

من جهته، ركّز لطيف في كلمته على ما تحقق في اول سنتين من العهد رغم كل الصعوبات والعراقيل وكيف ان استكمال مشروع بناء الدولة هو هدف الرئيس والتيار مهما كلف الامر. واستذكر في كلمته الثائر البسكنتاوي طانيوس ابو ناضر الذي ساهم في إبقاء منطقته وجوارها عصية على العثمانيين، طالباً من البسكنتاويين والمتنيين الاقتداء بطانيوس ابو ناضر لتحصين المتن من جميع الآفات السياسية والاجتماعية وتعميم فكر ونهج الرئيس ميشال عون في بناء الدولة.

اما النائب معلوف فاغتنم الفرصة لشكر بسكنتا على وفائها للائحة التيار وله شخصياً في الانتخابات النيابية الاخيرة على ان رد هذه التحية سيكون بمثابرة نواب التيار على تنفيذ اكبر عدد من المشاريع الانمائية والتي هي حق للبلدة وجوارها، كما يكون في اطلاق العجلة الاقتصادية التي ستساهم في تخفيف البطالة. بموازاة ذلك ستكون ورشة إجتثاث الفساد من شرايين الدولة هي ايضاً من أولويات تكتل لبنان القوي. كما رفض معلوف تحميل الازمة الاقتصادية الحالية لفريق وصل الى الحكم منذ عامين اكثر من نصفها عطلته احداث متتالية، كما دعا المنتقدين للعهد لمقارنة انجازاتهم بإنجازات الرئيس عون قبل الاسترسال بالتجني والكذب.



في كلمته اشاد معلوف بقائد الجيش ومدير عام امن الدولة ورئيس مجلس ادارة كازينو لبنان لانهم يمثلون النهج الذي وعد به اللبنانيون. وختم مؤكداً ان الاهداف والمشاريع الموضوعة لن يكون تحقيقها اصعب من الاهداف التي وضعها التيار سابقاً وحققها.