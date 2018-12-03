الوزير باسيل غادر الى العراق في زيارة رسمية

A + A -

غادر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بيروت متوجهاً الى بغداد يرافقه وفد يضم وزير مكافحة الفساد نقولا تويني ومدير عام وزارة الزراعة لويس لحود وعدداً من رجال الاعمالوعلى جدول الزيارة لقاءات مع رؤساء الجمهورية برهم صالح ومجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير الخارجية محمد علي الحكيم و بطريرك الكلدان الكاثوليك لويس ساكو وفي أربيل سيلتقي الوزير باسيل رئيس اقليم كردستان السابق السيد مسعود البارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان السيد نجيرفان البرزاني