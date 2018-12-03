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الرئيس عون تابع الاوضاع السياسية الراهنة مع زواره وحاجات المناطق ونشاط النيابة العامة المالية

3
DECEMBER
2018
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رئيس الجمهورية يفتتح غداً المبنى الجديد للمكتبة الوطنية
 
 
 
يفتتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الخامسة والنصف بعد ظهر غد الثلاثاء المبنى الجديد للمكتبة الوطنية في محلة الصنائع, بعد انجازه وتجهيزه بهبة من دولة قطر. ويشارك في الافتتاح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعدد من الرسميين والمسؤولين ورؤساء الجامعات واهل الثقافة.
ويلقي الرئيس عون كلمة في المناسبة
يتناول فيها اهمية الدور الثقافي والفكري للبنان.
 
الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وانمائية وادارية وقضائية.
 
النائب وليد البعريني
سياسيا، استقبل الرئيس عون النائب وليد البعريني واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة، اضافة الى عدد من المطالب المتعلقة بحاجات منطقة عكار، والتعديات الحاصلة على الثروة الحرجية في محلة القموعة ونطاق بلدية فنيدق. واعرب النائب البعريني عن ثقته بان الرئيس عون " قادر من خلال موقعه وشخصه وسياسته  الحكيمة على قيادة مسيرة البلاد نحو الاستقرار السياسي ايضا كما نجح في تحقيق الاستقرار الامني، ويعلق اللبنانيون اهمية كبرى على دوره ومبادراته".
 
النائب زياد اسود
نيابيا ايضا، استقبل الرئيس عون النائب زياد اسود وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الاخيرة كما تطرق البحث الى حاجات منطقة جزين والمشاريع الانمائية التي يتم تنفيذها.
 
القاضي علي ابراهيم
قضائيا، استقبل الرئيس عون المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وعرض معه عمل النيابة العامة المالية، والتحقيقات التي تقوم بها في عدد من الملفات.
 
هيئة مجلس الخدمة المدنية
على الصعيد الاداري، استقبل الرئيس عون هيئة مجلس الخدمة المدنية برئاسة القاضية فاطمة الصايغ عويدات وعضوية رئيس ادارة الموظفين الاستاذ انطوان جبران ورئيسة ادارة الابحاث والتوجيه السيدة نتالي يارد. وتسلم الرئيس عون من الوفد تقرير مجلس الخدمة المدنية عن العام 2017، والذي يتضمن التقارير والقرارات والملاحظات التي صدرت عن المجلس طوال العام 2017، اضافة الى عدد من المقترحات والتوصيات لتعزيز عمل الادارة اللبنانية بمؤسساتها كافة.
 
رئيس المركز الوطني في الشمال
انمائيا، استقبل الرئيس عون رئيس المركز الوطني في الشمال الحاج كمال الخير الذي عرض لحاجات منطقة المنية والمشاريع التي يفترض تنفيذها فيها. واشار الخير الى انه بحث مع  الرئيس عون في الاوضاع السياسية ولمس منه تفاؤلا بقرب تشكيل الحكومة الجديدة في ضوء الاتصالات الجارية في هذا الصدد.
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