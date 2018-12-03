محامي وئام وهاب في قصر العدل.. هذا ما كشفه!

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وصل محامي رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب معن الاسعد: إلى قصر العدل، وقال: " أتأسّف لأن هناك من يحاول تصوير أنّ هناك تصادماً بيننا وبين القضاء وهذا غير صحيح"، معتبراً انّهم تحت سقف القضاء وقال: "ندعو الجميع للسير معنا".



وتابع الاسعد: "سأتقدم بـ3 طلبات الأول تنحية حمود ونقل الدعوى إلى مرجعه الصحيح أي محكمة المطبوعات وشكوى أمام التفتيش القضائي بحق حمود ليتم اتخاذ القرارات المناسبة بحقه".



واضاف: "الأدلة التي لدينا بشأن مقتل أبو ذياب تؤكد أحقيتنا في الموضوع وأنّ محمد تمّ قتله من قبل القوى الأمنية ولا نستبق التحقيقات".