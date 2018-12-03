إعلامية "الجديد" تعتذر على الهواء!

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أثار سؤال طرحته مراسلة قناة "الجديد" حليمة طبيعة على إبنة محمد أبو ذياب، مرافق رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، الذي قضى خلال حادثة الجاهليّة الأخيرة، الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



خلال النقل المباشر، سألت طبيعة إبنة أبو ذياب: "انتو رح تكملوا حياتكن بلا بيكن هلق، شو بتحبي تقولي؟"، فما كان من إبنته إلا أن ابتعدت عن كاميرا "الجديد"، فما كان من حليمة إلا أن اعتذرت، بعدما استدركت خطأها.



وغرّدت حليمة عبر "تويتر" قائلةً: "أنا وعالهوا سألت سؤال لابنة محمد ابو ذياب.. ما بعرف شو سألت خانني التعبير يمكن وتداركت الموقف واعتذرت على الهواء وقلت انا بعتذر اني سألتا اصلاً.. لم أكن أقصد جرح احد.. انا بنت بعرف شو يعني الأب وبعرف شو يعني الحرمان من الأب.. بعتذر عالسؤال وغلطة الشاطر بألف.. أكرّر إعتذاري".