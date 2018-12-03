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مدير اخبار تلفزيون المستقبل يكشف رواية اللواء عثمان عن حقيقة ما جرى مع وهاب!

3
DECEMBER
2018
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كشف مدير الأخبار في تلفزيون المستقبل حسين الوجه في تغريدة له على حسابه عبر تويتر، عن جواب مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان له عندما سأله عن حقيقة ما جرى مع الوزير السابق وئام وهاب، حيث شبه ما جرى بقصة من كتاب "كليلة ودمنة".
 
وجاء في التغريدة :
 
"فاجأني مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان عندما سألته عن حقيقة ما جرى مع وئام وهاب برواية نقلها عن "كليلة ودمنة"، فقال:
 
زعموا أن ثعلبا أتى أجمة فيها طبل معلق على شجرة, و كلما هبت الريح على أغصان تلك الشجرة حرَكتها, فضربت الطبل, فسُمع له صوتٌ عظيم باهر. فتوجه الثعلب نحوه لأجل ما سمع من عظيم صوته ; فلما أتاه وجده ضخــما, فأيقن في نفسه بكثرة الشحم و اللحم, فعالجه حتى شقه. فلما رآه أجوف لا شيء فيه قال : لا أدري لعل أفشل الأشياء أجهرها صوتا* و أعظمها جثة .
مثلنا في ذلك يضرب لمن يملك صوتا لا يتناسب مع قدراته.
وهدفه في ذلك التعمية وإثارة الغبار.
ولم أعرف من كان يقصد. هل تعرفون؟".
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