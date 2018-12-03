توقيف شبكة تصنع وتُهرّب "الكبتاغون".. وهذا ما اعترفوا به!

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صـدر عــن المــديــريـة العامـة لقــوى الأمـن الداخـلي ــــــ شعبــة العـلاقـات العامــــة البـلاغ التـالـي:

في إطار خطة العمل التي وضعتها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة آفة المخدرات تهريبا، تصنيعا، ترويجا وتجارة، كلفت خلية عمل خاصة من هذه الشعبة لجمع المعلومات ودراسة ملفات المشبوهين والمطلوبين بتلك القضايا، واجراء التحريات والاستقصاءات عن المتورطين في هذه الجرائم.

بناء عليه، تمكنت الشعبة المذكورة من تحديد هوية شبكة لتصنيع حبوب الكبتاغون وتهريبها الى خارج الاراضي اللبنانية، وتضم كل من:

- ع. ش. (مواليد عام ١٩٩٠، سوري)

- م. ج. (مواليد عام ١٩٦٧، سوري)

- ع. ب. (مواليد عام ١٩٧٨، لبناني)

ع. ي. (مواليد عام ١٩٨٦، لبناني)

على الاثر، باشرت شعبة المعلومات عمليات المراقبة الدقيقة والرصد لضبط المشتبه بهم بالجرم المشهود.

بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٨ وفي منطقة المرج، نفذت قوة خاصة من الشعبة عملية نوعية اسفرت عن توقيف الاول والثاني على متن سيارة وضبطت بحوزتهما /٢٠٤،٥٣٤/ حبة كبتاغون.

وبالتزامن تم مداهمة الثالث داخل محل معد لبيع الاجهزة الخلوية في محلة الصويري، حيث جرى توقيفه وبتفتيش المحل تم ضبط /٧٩٦، ١٢٨/ حبة كبتاغون، /٢٠٠/ غ بودرة بيضاء (يرجح انها كوكايين) ومعمل لتصنيع الكبتاغون، وقد بلغ مجموع المضبوطات / ٣٣٠، ٣٣٣/ حبة كبتاغون.

بالتحقيق معهم، اعترف كل من:

- (ع. ش.) و(م. ج.) ان المخدرات التي ضبطت بحوزتهما كانا بصدد تهريبها الى احدى الدول العربية من خلال توضيبها داخل "طبليات" عبر مرفأ بيروت.

- (ع. ب.) انه يعمل لصالح اللبناني (ر. ج.) -العمل جار لتوقيفه-وان البضاعة المضبوطة لديه عائدة للأخير.

بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٨ وفي بلدة الصويري، اوقفت القوة الخاصة الرابع (ع. ي.) ولدى تفتيش معمل الحجر العائد له عثر على ادوات لتصنيع الكبتاغون بالإضافة الى مواد اولية تدخل في صناعتها، كان الموقوف أقدم على تخبئتها تحت التراب بعد علمه بتوقيف المذكورين سابقا.

بالتحقيق معه، صرح انه لديه اجازة في الكيمياء ويعمل على تصنيع حبوب الكبتاغون لصالح (ر. ج.) المذكور.

اجري المقتضى القانوني بحقهم، بناء على اشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.