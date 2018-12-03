living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النائب الدكتور فريد البستاني: المصالحة أثمن من أي سياسة

3
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أنتجت حوارات تيار المردة والقوات اللبنانية مصالحة تاريخية بينهما بعد أربعين عاما من الفراق الناتج عن حدث دموي مؤلم، ورعى سيد بكركي البطريرك بشارة الراعي هذه المصالحة مانحا لها بركته الرسولية السامية، وإستغرق الكثير من السياسيين والإعلاميين في توصيف الأبعاد السياسية  أو التوازنات المصلحية وربما المعاني الرئاسية لهذه المصالحة، وخبرة اللبنانيين مع الخصومة والمصالحة من جهة والسياسة من جهة أخرى، تقول ان لبنان يبقى المستفيد الأول من كل مصالحة  وأن التحالف والتفاهم كما التخاصم هي من صفات السياسة، حيث لا تحالفات دائمة وحيث التطلعات والحسابات السياسية التي يتوقعها أطراف المصالحة منها ، تتحرك في السياسة، وقد تصيب اهدافها وقد لاتصيب، ويخطئ من يقرأ المصالحة بهذه العين الضيقة سواء كان ذلك من موقع التأييد بخلفية الحساب السياسي الفئوي الضيق، أو كان من موقع الخشية من التبعات السياسية المفترضة. 
 
في حياتنا الوطنية مصالحتان حاضرتان، الأولى كانت مصالحة الجبل، التي جاءت بمبادرة من الزعيم الوطني وليد بك جنبلاط وبرعاية مميزة من بكركي بشخص البطريرك نصرالله صفير، وكتب وقيل الكثير فيها وعنها من زوايا متعددة، بعضها يتصل بالتحالفات والتوازنات السياسية، وبعضها يتصل بعودة المهجرين، وبعضها إعتبر حينها بريدا لرسائل سياسية محلية وإقليمية، وقد مر من الوقت الكثير على هذه المصالحة، ومع هذا الكثير من الوقت تراجعت وتقدمت تحالفات وخصومات، وتحققت وأخفقت أهداف وتمنيات، وبقيت قضايا عالقة وتحقق بعض منها، لكن شيئا لم يعد ممكنا له العودة إلى الوراء وهو المصالحة بعينها، وروحها المتمثلة بالعزم المشترك لدروز ومسيحي الجبل  بالعيش معا، مهما تنوعت السياسة بين صفوف كل منهم وبينهم معا، ومهما إرتفعت رايات الخصومة بين المكونات الوازنة والمقررة التأثير بوجهة السياسة لدى  كل من الأغلبية الدرزية والأغلبية المسيحية، فإن جوهر المصالحة وروحها ، يقولان بأن الخصومة لن تتخطى السياسة السلمية إلى ما كان قبل المصالحة من تهديد للعيش معا . 
 
المصالحة الثانية كانت مصالحة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وما قيل فيها أو بني عليها في السياسة لم يكن أقل، مما شهدته مصالحة الجبل من تطلعات أطرافها أو تعليقات المحيطين بها، فربطت بالإستحقاق الرئاسي، أو بآمال بتشكيل ثنائي متناغم، أو بتقاسم حصص نيابية وحكومية، أو بإعتبارها إصطفافا طائفيا بوجه إصطفافات مقابلة، ولم يمر الوقت الكثير حتى ظهر أن السياسة المتحركة غيرت الكثير من التطلعات والآمال من جهة ، وبددت الكثير من الشكوك والمخاوف من جهة مقابلة، لكن الذي بقي هي المصالحة بعينها، وروحها وجوهرها، أي أن التيار والقوات قد نجحا بطي صفحة التصادم، وإرتضيا بدلا منها، التنافس الإيجابي، وعزمهما معا على إدارة الصراع والخصومة عندما يعبران عن الحال بينهما بما لا يعرض روح المصلحة وجوهرها للأذى، وبالمقابل عدم التردد في البناء على كل إيجابية تتيح التفاهم والتحالف دون تردد وتهيب، لأن هذا كان قبل المصالحة العائق دون تظهير كل تلاق أو إدارة أي حوار. 
 
العبرة التي تقولها لنا التجارب تدعونا لنشد على أيدي المتصالحين في المردة والقوات، وان نستزيد من بركة بكركي لتعميدها بالنجاح، وأن نراها إشارة خير مستقبلي للبنان عموما ومسيحييه بصورة خاصة، وأن نرتقي بالنظر لهذه المصالحة فوق كل تأويل سياسي، في صفوف من يبني عليها آمالا أو من يرسم حولها مخاوف وشكوك، ورغم أن الآمال والشكوك مشروعة إلا أن كل هذا زائل، والباقي هي المصالحة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout