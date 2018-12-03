أسرار الصحف ليوم الاثنين 3 كانون الأول 2018

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الأخبار

التفتيش والمبيدات المنتهية الصلاحية

بتاريخ 27 تشرين الثاني الماضي، أوصت المُفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية في دائرة التفتيش المركزي، بتسلّم 30 طناً من مبيد الأناميد تنتهي صلاحيتها نهاية الشهر الحالي. كذلك، أوصت المُفتشية باستبدال 21 طناً غير مطابقة لدفتر الشروط ـــ لجهة التلاعب بالبيانات الملصقة عليها ـــ بـ«كمية مطابقة ومع مدة صلاحية أطول».

بمعنى آخر، عمدت المُفتشية الى تجزئة صفقة المُبيدات المعقودة مع إحدى الشركات عبر تمرير جزء من الكميات التي تنتهي صلاحيتهاً قريباً واستبدال الكميات المتلاعب بها بكميات أخرى مع مدة صلاحية أطول ما يشي بتنبّهها لمسألة تاريخ الصلاحية للكميات التي قرّرت تمريرها. وبالتالي فإنّ المُفتشية، وعوض أن توصي بمعاقبة الشركة التي تلاعبت بجزء كبير من كميات المبيدات، اكتفت بتوصية استبدالها بكميات أخرى مطابقة، مُكافئة الشركة بتمرير كميات تنتهي صلاحيتها قريباً!

خليل يوقّع مرسومين لـ«الخارجية» ويحتجز واحداً

وقّع وزير المال علي حسن خليل مرسومَي تشكيل الدبلوماسِيَّين أحمد سويدان من برلين إلى الإدارة المركزية، وإرسال بشير سركيس إلى القنصلية العامة في هيوستن، قبل أن يُرسلهما إلى رئاسة مجلس الوزراء ليوقّع عليهما الرئيس المُكلّف سعد الحريري، ليُنشرا لاحقاً في الجريدة الرسمية. إلا أنّ خليل لم يوقع على المرسوم الثالث المُتعلّق بنقل بشير عزام من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى برلين، لأنّ حركة أمل تعتبر أنّ موقع القنصل العام في برلين هو «عُرفاً» من حصّة الطائفة الشيعية، وهي كانت قد سمّت الدبلوماسي حمزة جمّول لتوليه خلفاً لأحمد سويدان.

ولكنّ وزارة الخارجية اختارت نقل عزّام إلى برلين وتعيين جمّول «الرقم 3» في السفارة اللبنانية لدى ألمانيا، ما أدّى إلى امتناع وزير المال عن توقيع المرسوم، إلى أن يتمّ حلّ هذا الإشكال.

البناء

كواليس

قالت مصادر على صلة بمحادثات أستانة إنّ التفاهم على حسم وضع إدلب عسكرياً مع جبهة النصرة وداعش قد حُسم، وإنّ تفاهماً موازياً على فتح ملف مستقبل منطقة شرق الفرات والوجود الأميركي فيها كان متمّماً لتفاهم إدلب حيث يشكل الوضع الكردي والرعاية الأميركية له المحور الأهمّ في الاهتمام التركي، واعتبرت المصادر أنّ الدولة السورية حققت ما تريده في الاتجاهين نحو إدلب وشرق الفرات ولو أنّ التوقيت لا يزال بحاجة لمزيد من التنسيق والتحضير…

الجمهورية

يواجه أحد التكتلات السياسية تململا من نواب مستقلين إنضموا إليه شرط توزيرهم لكن تأخير التأليف وتغيير التوزيع الطائفي جعلهم يتخوفون على مصيرهم.

يتردد أن حركة إعتراضية لنائب حزبي شاب قد تم استيعابها من جانب قيادة حزبه تحت عنوان «تصحيح الوضع».

تستعد شخصيات حزبية معارضة لتأطير نشاطها بعد سلسلة إجتماعات ولقاءات موسعة عقدتها لهذه الغاية حيث تم التفاهم على خريطة طريق للمرحلة المقبلة.

اللواء

همس

حصلت إتصالات سريعة بين كبار المسؤولين الرسميين وقيادات سياسية لتطويق الأحداث الأمنية الأخيرة وإطفاء الفتنة التي حاول البعض إشعالها إنطلاقاً من الجبل!

غمز

كشفت تطورات حوادث منطقة الشوف رفض الأحزاب الكبرى لمجرياتها وعدم التجاوب مع محاولات الإنجرار للعنف، الأمر الذي أدى إلى بقاء الطرف المسبب لها وحيداً في ساحة المواجهة مع الأجهزة الأمنية!

لغز

تردد أن موفد ياباني رفيع المستوى سيزور لبنان حاملاً ملفاً عن قضية كارلوس غصن تناقض ما تنشره الحملات الإعلامية المنظمة من قبل عائلته في بعض الوسائل اللبنانية!

المستقبل

يقال إن دبلوماسيّين بارزين يلفتون إلى أن الولايات المتحدة الأميركية زادت مساهمتها المخصصة سنوياً للجيش اللبناني للعام 2019 بقيمة 60 مليون دولار.