وهاب يكشف أسرار لقاءاته بالوزير نهاد المشنوق في سوريا

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رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر قناة الجديد:

- اقول للمشنوق عندما كنا نذهب الى الشام بعد استشهاد الحريري، لا تدفعلي للحديث عن رأيك الحقيقي بسعد الحريري وطلبك 5 ملايين دولار لقيادة السنة في لبنان

- نهاد المشنوق طرح نفسه بديلا عن سعد الحريري وطلب خلال زيارة اللواء محمد ناصيف في سوريا ٥ ملايين دولار من ايران شهرياً ليحكم السنة في لبنان وبقي يزور سوريا حتى العام ٢٠١١

- أتأسّف اليوم بأن الوزير نهاد المشنوق أطلق أحكام مسبقة وحاول تغطية الجريمة لذلك أقول له تذكّر عندما كنا نلتقي بمكتب علي المملوك وكنت أتمنى أن لا توصلني إلى هذا الكلام

- أتمنى أن لا أصل إلى مكان أقول فيه رأيك الحقيقي بسعد الحريري وما كنت تتكلم عنه، وحين طلبت 5 ملايين دولار من إيران لتمسك السنة في لبنان

- انقطع التواصل بين المشنوق وسوريا مع اندلاع الحرب السورية وحاول المشنوق طرح نفسه بديلاً عن الحريري

- عندما عيّنت يا مشنوق وزيراً للداخلية قلت أن الليلة سيصل 3 أسماء للسوريين وحزب الله أنا وأشرف ريفي والوزير الجراح عليك أن تتوسط لي لأُعيّن أنا وزير للداخلية، والله يس

-صرمايتي أشرف من كل هالناس وكلام الحريري حول هذا الأمر هو ما أشعل الإشكال الحالي

- حين فتحت ملف علاء الخواجة والكهرباء زارني محمود قماطي وقال لي "بيسلم عليك سماحة السيد وبيقلك ملف الفساد يلي عم تحكي فيه كفي فيه ونحن ما منغطي حدا"

- علاء الخواجة يحاول الدخول على قطاع الاتصالات في لبنان واعتقد ان غايته إسرائيلية

- لمصلحة الاسرائيليين لم تنجح قصة الصحناوي، علاء الخواجة الذي أخذ معمل دير عمار وقال أنه سيعطينا الكهربا ولم يحصل شيئاً والشركة أعلنت افلاسها

- علاء الخواجة يحاول نهب بلدية بيروت مع محمد شقير عبر انشاء محرقة النفايات بـ700 مليون دولار وهي تكلف 300 مليون دولار

- إلى سعد الحريري: سأراك وراء القضبان، وسأراقب أموالك، وستُحاسب على نهب أموال الدولة وأتّهمك مباشرةً بالسرقة

- لن أسمح لعلاء الخواجة بتنفيذ مخططاته ولو بقي نقطة دم بي، أنا لست جمال خاشقجي، أنا وئام وهّاب موحّد ابن موحّد، وإلى سعد الحريري ستدخل السّجن بتهمة السرقة ونهب أموال الناس