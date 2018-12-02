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وهاب يفضح المشنوق ... كنا نذهب الى الشام بعد استشهاد الحريري

2
DECEMBER
2018
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قال رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر قناة الجديد: "اقول للمشنوق عندما كنا نذهب الى الشام بعد استشهاد الحريري، لا تدفعلي للحديث عن رأيك الحقيقي بسعد الحريري وطلبك 5 ملايين دولار لقيادة السنة في لبنان، ونهاد المشنوق طرح نفسه بديلا عن سعد الحريري وطلب خلال زيارة اللواء محمد ناصيف في سوريا ٥ ملايين دولار من ايران شهرياً ليحكم السنة في لبنان وبقي يزور سوريا حتى العام ٢٠١١

وأضاف: "أتأسّف اليوم بأن الوزير نهاد المشنوق أطلق أحكام مسبقة وحاول تغطية الجريمة لذلك أقول له تذكّر عندما كنا نلتقي بمكتب علي المملوك وكنت أتمنى أن لا توصلني إلى هذا الكلام وأتمنى أن لا أصل إلى مكان أقول فيه رأيك الحقيقي بسعد الحريري وما كنت تتكلم عنه، وحين طلبت 5 ملايين دولار من إيران لتمسك السنة في لبنان"

وكشف: "انقطع التواصل بين المشنوق وسوريا مع اندلاع الحرب السورية وحاول المشنوق طرح نفسه بديلاً عن الحريري وعندما عيّنت يا مشنوق وزيراً للداخلية قلت أن الليلة سيصل 3 أسماء للسوريين وحزب الله أنا وأشرف ريفي والوزير الجراح عليك أن تتوسط لي لأُعيّن أنا وزير للداخلية، والله يسامحني جبت الفيتو على ريفي والجراح وجيت انت وزير داخلية"

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