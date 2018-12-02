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وهاب: علاء الخواجة طلب شخصيا من سعد الحريري رأسي، بيان قوى الأمن عن حادث الجاهلية هو بيان مليشيا

2
DECEMBER
2018
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قال وزير حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب عبر قناة الجديد ان الحملة على الجاهلية تشبه حملة اديب الشيشكلي على السويداء وليفتش عماد عثمان عن اديب الشيشكلي، هناك حرمة للقرى والبيوت وللملمة الدماء يلزم اجراءات كبيرة ومحاسبة القاتل عماد عثمان لأن هذا الرجل لا يستحق أن يؤتمن على أمن اللبنانيين وبيان قوى الأمن عن حادث الجاهلية هو بيان مليشيا، انا كنت المستهدف بالقتل وليس محمد بودياب نظرا للشبه بيننا

قائلا: سنقدّم شكوى قضائية غداً بتهمة القتل العمدي بوجه اللواء عثمان وهناك مفاجأة قضائية غداً من العيار الثقيل، وأنا أتشرّف بأن أكون تحت سقف القانون والدولة لذلك لستُ بمواجهة القضاء وغداً سيطلب محامينا بتنحية المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود
 

سائلا: متى تكلّمت عن أهل السنّة؟ قلت أن الحريري ليس أب السنّة وإلا لما ترك المقاصد تذهب نحو الإفلاس ولما حلّ شركات وموظفين، السنّة أصبحوا في عرمون وبشامون لا يملكون مقبرة حتى و البي ما بيترك ولاده جوعانين وهو متخم، بي السنة ما بيترك آلاف المظلومين بالسجون واللواء عثمان لا يستحقّ أن يؤتمن على أمن اللبنانيين، ودم الشهيد محمد ابو ذياب سيكلّف غالياً 

كاشفا انه لو لم يكن العقيد عليوان عاقلاً لكانت هناك مجزرة، وعلاء الخواجة طلب شخصيا من سعد الحريري رأسي وهو يقف خلف كل ما جرى ولم اكن اعرف انه بالنسبة لسعد الحريري أهم من كل الذين هاجموا رفيق الحريري بعد استشهاده وهناك مفاجأة قضائية غداً من العيار الثقيل، وأنا أتشرّف بأن أكون تحت سقف القانون والدولة لذلك لستُ بمواجهة القضاء

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