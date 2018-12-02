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أبي خليل ممثلاُ باسيل في راشيا: مسعى الوزير باسيل مستمر وإيجابي وستتشكل حكومة تعكس طموحات اللبنانيين

2
DECEMBER
2018
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شارك وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال النائب سيزار أبي خليل ممثلاً رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في حفل عشاء أقامته لجنة الشباب في هيئة قضاء راشيا بالتعاون مع مكتب شباب الأقضية في قطاع الشباب في التيار بمناسبة عيد القديسة بربارة.
 
واستهل الوزير أبي خليل كلمته ناقلاً تحيات رئيس التيار الوطني الحر وقال: "شرفني الوزير باسيل بتمثيله اليوم ويسرني مشاركة الشباب في نشاطهم في تيار راشيا الذي يجمع كافة العائلات والطوائف ويجسد صورة التيار الوطني الحر في لبنان".
 
وتابع في هذا الإطار مشدداً على أن "التيار الوطني الحر يشكل اليوم صلة وصل بين جميع المكونات السياسية اللبنانية ويتجلى ذلك في مسعى الوزير باسيل الذي يقرب وجهات النظر بين كل الأطراف ويضع الأمور في نصابها ويرسي المعايير التي فرضتها الانتخابات النيابية الحاصلة وفق قانون نسبي وعادل، وستشكل هذه المعايير قواعد أساسية للسنوات المقبلة".
 
وأضاف أبي خليل أن "مسعى الوزير باسيل قائم ومستمر ويتعاطى بإيجابية مع الجميع كما يقابله الجميع بإيجابية ونحن أكيدون أنه سيثمر نجاحاً لتشكيل حكومة تعكس طموحات اللبنانيين وتكمل مشروع بناء الدولة الذي بدأه الرئيس العماد ميشال عون".
 
وأشار إلى أن الحكومة الحالية قد أعادت الانتظام المالي وأنجزت موازنتين، وأعدّت قانوناً انتخابياً أسس لحياة سياسية جديدة تسمح بتمثيل كل الأطراف اللبنانية بعدالة وتزيل المحادل الانتخابية، وقامت بتعيينات إدارية وعسكرية وقضائية ودبلوماسية لم تشهدها الدولة اللبنانية منذ وقت.
 
وختم أبي خليل كلمته متوجهاً إلى أهل راشيا فقال إن "الإنماء الذي حصل في الكثير من المناطق اللبنانية وشعرتم به في راشيا هو حقكم كمواطنين وعليكم مسؤولية مطالبتنا به كما علينا واجب العمل من أجل تحقيقه".
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