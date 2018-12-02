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تعليقاً على حادثة الجاهلية: إرسلان يبارك لجنبلاط ووهاب "مبروك نتيجة الهبل..."!

2
DECEMBER
2018
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علق الوزير طلال إرسلان حول حادثة الجاهلية عبر حسابه على تويتر قائلاً: 


مبروك لفرع المعلومات هذه العراضة المعيبة التي حصلت في الجاهلية بالأمس ومبروك على الذي أصدر الأمر الهميوني... يا للسخرية على هذه المسرحية المقرفة ... ومبروك لوليد جنبلاط على استباحة الجبل والقرى تحت شعار تطبيق القانون القائم على الصيف والشتاء تحت سقف واحد...

ثم تابع بالقول: مبروك تزايد قوتك نتيجة الهبل بإدارة شؤون ما يسمى بالمعارضة الدرزية.. ومبروك للجبل بهذا التدني بمستوى الخطاب السياسي الذي خرج عن المألوف عن أعرافنا وتقاليدنا... التهنئة لكل أشكال الناس باستثناء للذين لديهم حس بالكرامة والشرف والعنفوان...


وختم قائلاً: الله يرحم الشاب محمد أبو دياب الذي قضى في هذه الحادثة الأليمة والمرفوضة آملا من القضاء وما تبقى منه أن يبيّنوا لنا ظروف استشهاده ومن يتحمل مسؤولية استشهاد هذا الشاب البريء وملابسات الذي حصل احتراماً لما يسمى بالحريات العامة والقانون والدستور... تعازينا القلبية الحارّة لعائلة أبو دياب ولكافة مشايخ وأهالي الجاهلية والشوف والجبل.

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