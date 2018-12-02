هكذا سيكون طقس عيد البربارة

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا بخاصة في الجنوب، يتحول خلال الليل الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليل الاثنين الثلاثاء.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يستقر الطقس تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط ليعود و يتأثر تدريجيا اعتبارا من فجر الثلاثاء بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات الفترة الصباحية.

الإثنين:قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا خاصة في الجنوب، يتحول خلال الليل الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليل الاثنين الثلاثاء. الثلاثاء: غائم إجمالا مع تساقط امطار متفرقة ورياح ناشطة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة يتوقع حدوث برق ورعد صباحا كما يتشكل الضباب على المرتفعات .

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 24 درجة، فوق الجبال من 9 الى 19 درجة، في الداخل من 9 الى 17 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط احيانا على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 بالمئة.

- حال البحر: مائج . حرارة سطح الماء: 23 درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,25 ساعة غروب الشمس: 16,29 .