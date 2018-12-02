احذروا اوتوستراد جل الديب ليل الاثنين الثلاثاء

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أن "الشركة المتعهدة" بإنشاء جسر جل الديب ستقوم بإزالة دعائم الجسر المؤقت للمسلك الغربي، وذلك اعتباراً من الساعة 22.00 من يوم الاثنين الواقع فيه 3/12/2018 وتستمر الأعمال حتى الساعة 3.000 من فجر اليوم التالي.

وستؤدي هذه الأعمال الى منع السير عن المسلك المذكور وتحويله الى المسلك الشرقي بالإتجاهين، وتبقى الطريق البحرية سالكة كالمعتاد.

وفي هذا الإطار تمنت قوى الأمن على المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.