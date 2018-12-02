تشييع مرافق وهاب بعد ظهر اليوم

A + A -

يُشيع مرافق رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، محمد أبو ذياب في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في بلدته الجاهلية.

اشارة الى أن أبو ذياب كان توفي ليلا في مستشفى الرسول الأعظم متأثرا بجروح اصيب بها اثر تعرضه لاطلاق نار في الجاهلية أمس.

ونعى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في بيان بعد منتصف الليل، "بمزيد من الأسى والفخر الى أبناء الجبل وأهلنا في كل مكان الشهيد البطل محمد أمين أبو ذياب الذي نالت منه يد الغدر الشرعية بقيادة المدعو عماد عثمان وبأوامر مباشرة من سعد الحريري وسمير حمود . لقد كان محمد البطل الذي دفع دمه دفاعاً عن كرامتنا وكرامة هذا الجبل".

وشدد على أن "دم محمد ابوذياب غالٍ جداً وكل قطرة منه ستدفعون ثمنها غالياً".