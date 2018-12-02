مراد: لماذا يأخذ ميقاتي مقعدا وزاريا وهو نائب واحد؟

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سأل عضو اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد: "لماذا يأخذ الرئيس نجيب ميقاتي مقعدا وزاريا سنيا في الحكومة وهو نائب واحد، مقابل 6 نواب في اللقاء التشاوري يتم رفض تمثيلهم في الحكومة؟". وأكد ان الهدف اليوم هو "كسر الاحادية والتفرد في الطوائف وايجاد الميثاقية التمثيلية في الطائفة السنية كما حصل في الطائفة الدرزية، وهذا الموضوع يجب ان يطبق علينا". ورأى ان "التصعيد بدأ من عند الرئيس المكلف، والتصعيد خطأ ولكننا مضطرون لذلك لاننا نطالب بحقنا ولا يجوز ان يرفض الحريري لقاءنا"، وقال: "كان على الرئيس المكلف ان يلتقي بنا ونتحاور معه ونتبادل الآراء، ونحن ما زلنا متأملين باللقاء ومصرين عليه". وأكد ان "المشكلة سنية بامتياز ونرفض ان يتحدث احد غيرنا باسمنا لا من حزب الله ولا من سائر الجهات وما زلنا نراهن على مبادرة الوزير باسيل".