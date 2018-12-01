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حزب التوحيد يرد على قوى الأمن

1
DECEMBER
2018
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صدر عن أمانة الاعلام في حزب التوحيد العربي البيان التالي:

صدر عن عماد عثمان بيان يحتوي على عدة أكاذيب لذا يهمنا توضيح الآتي ‬
‫١- لقد كان رئيس الحزب يتفقد توسيع الطريق أثناء حضور عناصر المعلومات وتحدث مع المختار على الهاتف وطلب منه تبلغ الأمر ‬
‫٢- في هكذا دعوة يتم ابلاغها بالطرق القانونية وليش الميليشياوية‬
‫٣-ان المختار قال بأنه لم يشاهد عناصر تطلق النار أمام المنزل وهذا صحيح إلا أن إفادة الأطباء الرسمية قالت بأن اطلاق النار الذي أصاب محمد ابوذياب مصدره قناص متمركز على بعد‬
‫٤- إن محمد أبوذياب أصيب برصاص المهاجمين ‬
‫٥- القضاء بيننا وبين عماد عثمان والآخرين لأن المحامين سيتقدمون بشكوى ضده وضد سعد الحريري‬
‫٦- لم يقفل رئيس الحزب هاتفه أبداً وقد تواصل مع الجميع وهذا ما يكشف كل الأكاذيب والإعلام يشهد على ذلك‬
‫٧- لم نتعود يا عماد عثمان على الفرار من قبل الموت في حياتنا لذا توخى الدقة‬
‫٨- لم تذكر يا عماد عثمان بأن المختار صرخ بالعقيد عليوان طالباً منه الإنسحاب قبل أن تعرف الناس بإصابة محمد أبوذياب

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