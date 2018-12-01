حزب التوحيد يرد على قوى الأمن

صدر عن أمانة الاعلام في حزب التوحيد العربي البيان التالي:
صدر عن عماد عثمان بيان يحتوي على عدة أكاذيب لذا يهمنا توضيح الآتي
١- لقد كان رئيس الحزب يتفقد توسيع الطريق أثناء حضور عناصر المعلومات وتحدث مع المختار على الهاتف وطلب منه تبلغ الأمر
٢- في هكذا دعوة يتم ابلاغها بالطرق القانونية وليش الميليشياوية
٣-ان المختار قال بأنه لم يشاهد عناصر تطلق النار أمام المنزل وهذا صحيح إلا أن إفادة الأطباء الرسمية قالت بأن اطلاق النار الذي أصاب محمد ابوذياب مصدره قناص متمركز على بعد
٤- إن محمد أبوذياب أصيب برصاص المهاجمين
٥- القضاء بيننا وبين عماد عثمان والآخرين لأن المحامين سيتقدمون بشكوى ضده وضد سعد الحريري
٦- لم يقفل رئيس الحزب هاتفه أبداً وقد تواصل مع الجميع وهذا ما يكشف كل الأكاذيب والإعلام يشهد على ذلك
٧- لم نتعود يا عماد عثمان على الفرار من قبل الموت في حياتنا لذا توخى الدقة
٨- لم تذكر يا عماد عثمان بأن المختار صرخ بالعقيد عليوان طالباً منه الإنسحاب قبل أن تعرف الناس بإصابة محمد أبوذياب