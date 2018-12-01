حزب التوحيد يرد على قوى الأمن

A + A -

صدر عن أمانة الاعلام في حزب التوحيد العربي البيان التالي:

صدر عن عماد عثمان بيان يحتوي على عدة أكاذيب لذا يهمنا توضيح الآتي ‬

‫١- لقد كان رئيس الحزب يتفقد توسيع الطريق أثناء حضور عناصر المعلومات وتحدث مع المختار على الهاتف وطلب منه تبلغ الأمر ‬

‫٢- في هكذا دعوة يتم ابلاغها بالطرق القانونية وليش الميليشياوية‬

‫٣-ان المختار قال بأنه لم يشاهد عناصر تطلق النار أمام المنزل وهذا صحيح إلا أن إفادة الأطباء الرسمية قالت بأن اطلاق النار الذي أصاب محمد ابوذياب مصدره قناص متمركز على بعد‬

‫٤- إن محمد أبوذياب أصيب برصاص المهاجمين ‬

‫٥- القضاء بيننا وبين عماد عثمان والآخرين لأن المحامين سيتقدمون بشكوى ضده وضد سعد الحريري‬

‫٦- لم يقفل رئيس الحزب هاتفه أبداً وقد تواصل مع الجميع وهذا ما يكشف كل الأكاذيب والإعلام يشهد على ذلك‬

‫٧- لم نتعود يا عماد عثمان على الفرار من قبل الموت في حياتنا لذا توخى الدقة‬

‫٨- لم تذكر يا عماد عثمان بأن المختار صرخ بالعقيد عليوان طالباً منه الإنسحاب قبل أن تعرف الناس بإصابة محمد أبوذياب