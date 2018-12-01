رفول في محاضرة من كفرشلان - الضنية: من غير لبنان يمكنه تقديم النموذج الانساني في التنوع الذي بات حاجة عالمية؟

A + A -

ألقى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور بيار رفول محاضرة بدعوة من هيئة قضاء المنية- الضنية في التيار الوطني الحر في قاعة المؤتمرات - كفرشلان بعنوان "الوضع السياسي والتعاون الانمائي" بحضور فعاليات المنطقة وابنائها.



قال الوزير رفول: ان هذه المنطقة قامت على التلاقي والصدق منذ فجر التاريخ ونحن تعلمنا هذه القيم من جدودنا لأن الوطن بجناحيه المسيحيين والمسلمين وحتى اليهود لم ينوجدوا صدفة لأن منطقتنا هي ارض الاديان والحضارات والقدس تبقى بوصلتنا جميعاً.



في فلسطين، ان الشعب مقهور ومهجر دون ذنب والفلسطنيون لم يهجروا اليهود من فلسطين وما زال هناك الى اليوم يهود في كل البلدان العربية الا انهم تهجروا من دول كثيرة من العالم، وهنا نسأل لماذا اغتُصبت فلسطين وهي نموذج للاديان السماوية الثلاثة؟! يقولون ان القدس عاصمة اسرائيل وهذا شيء مرفوض لأنها عاصمتنا جميعاً ومع الاحتلال الاسرائيلي بقي ١٪؜ من المسيحيين فقط.



بأواخر القرن الماضي، بدأت حملة مبرمجة لتشويه صورة الانسان في منطقتنا وهذه مؤامرة وكذبة كبيرة لأن العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين قائم منذ ١٤٠٠ سنة.



ان الاسلام دين عدل وجوهره رحمة وليس تكفير وتهجير والمسيحية هي قيم وشعوب المنطقة عاشت في وئام مع بعضها البعض. فالمسلم والمسيحي علاقتهما بالله عمودية وعلاقتهما مع بعضهما افقية وكل واحد منا يحمل المسيحية والاسلام معاً واي تشويه لأي قسم هو تشويه للانسان بالكامل.



يتخبط العالم في موجة من الكراهية والتصادم والتنافر والحروب فهل يستطيع احد غير لبنان خاصة والمشرق عامة ان يقدم النموذج الانساني في التنوع الذي بات حاجة عالمية؟!



ان الارهاب لم يضرب المسيحيين فقط بل جميع الناس وهو في مرحلة تفكك واحتضار وهدفه كان نهب ثروات العالم العربي عبر تفكيكه واحلال الاحادية التي هدفها شرعنة دولة اسرائيل وهم غير قادرين على تحقيق ذلك لأن التاريخ لا يعود الى الوراء.



في السنة الماضية، عندما ذهب فخامة الرئيس العماد ميشال عون الى الامم المتحدة طارحاً فكرة انشاء اكاديمية الحوار والتلاقي بين الاديان والثقافات حيث عندما تتحول الى واقع سيشع لبنان برسالته الى العالم كلّه.



لا يستطيع المسيحي العودة الى ارضه الى من خلال دور اخيه المسلم ولا احد قادر على المدافعة عن اخيه المسلم الا المسيحي.

نحن من مدرسة العماد ميشال عون وعندما كلفني بتمثيله في مؤتمر الازهر سألني عما سأحمله بكلمتي الى المؤتمرين. فأجبته انني سأقول ما علمتنا اياه وهو نمط عيشنا الحقيقي في الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين وصار ما قلته نموذجاً لاقى استحسان شيخ الازهر وكل الحاضرين. فلبنان لم ولن يستطيعوا تقسيمه منذ العام ١٩٧٥ بفعل ارادة شعبه الرافض لذلك بخلاف قبرص التي قسموها خلال ٢٠ يوماً. وعندما التقيت بالعماد عون للمرة الاولى كنت مع ثلاثة شبان وقد قال لنا: لا احد يغشكم بوطن مسيحي او وطن اسلامي فهذا يعني زوال لبنان لذلك نحن ضد مشاريع التقسيم والفدرالية والكونفدرالية بل نحن مع لبنان الرسالة بحدوده المعترف بها دولياً ونحن نستشهد من اجل بقائه ووجوده. ولذلك نحن ندافع عن سيادة لبنان لأننا من مدرسة ترفض الارتهان الى الخارج وكانت رسالة العماد عون لنا منذ ان كان رئيساً لحكومة انتقالية ما يلي:

اذهبوا وتعرفوا على اخيكم الذي تجهلونه وحاوروه وهكذا فعلنا وطلب منا ايضا ان نقول للناس ان ترفع الصوت عالياً وتعبر بحرية لأننا لا نستطيع تحرير وطن بشعب خائف. وعلى هذا الاساس، تلاقى الشعب في بعبدا في العام ١٩٨٩ مجتمعا حول كلمات ثلاث: سيادة، حرية، استقلال. وجيشنا الوطني ابعد ما يكون عن الطائفية والانعزالية وكان يومها ١٥ الف في المنطقة التي كانت حرّة.



هذا المسار الطويل من النضال الوطني اوصل العماد عون الى رئاسة الجمهورية بوفاق بين سائر المكونات حيث تم تشكيل حكومة وحدة وطنية بهدف انماء المناطق المحرومة. وقد حققنا انجازات تاريخية ومنها مراسيم تلزيم النفط وقانون انتخاب نسبي. ونحن حققنا الامن من خلال التنسيق بين سائر الاجهزة الامنية واتى ذلك بطلب من فخامة الرئيس عون بترؤسه المجلس الاعلى للدفاع.



لقد قضى فخامة الرئيس العماد ميشال عون على الارهاب. وقد كلفني الذهاب الى عرسال قبل ايام من بدء المعركة العسكرية المعروفة ب"فجر الجرود" وكنا حينها تحت خطر التنظيمات التكفيرية وقد اجتمعت برئيس البلدية وسائر الاعضاء ناقلاً اليهم رسالة من فخامة الرئيس عون بأن الدولة لن تتخلى عن ابنائها في عرسال كما تخلت عن ابنائها في الجنوب منذ العام ١٩٧٠ وان عرسال بقلبنا وبقلب لبنان وهذا الجيش سيحميكم ولن يعتدي عليكم لأنه واحداً منكم وعليكم المحافظة عليه بدموع العيون. ونقول لكم ان لبنان انتصر على الارهاب خلال ٤٨ ساعة ولا عرسالي الا ما تعاون مع الجيش اللبناني في مهمته. وهذا حصل بفضل القرار الذي اخذه الرئيس عون كقائد اعلى للقوات المسلحة.



اما مؤتمر "سيدر"، فقد حصل لبنان على مساعدات بقيمة ١١ مليار دولار وقد قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان لبنان هو خط الدفاع الاول ضد الارهاب عن اوروبا.



وختم الوزير رفول بواقعة حصلت معه يوم طلب احدهم منه خدمة معقباً انه ليس مع نهجه السياسي. فقال الوزير رفول بأني مسؤول في الدولة وعلي ان اخدم كل الناس بمطالبهم المحقة وقد استطعت حل الموضوع امامه. وقد استغرب صاحب الخدمة هذا التصرف فعقب الوزير رفول قائلاً بأن هدفنا القضاء على المزرعة لأننا ثقافة بناء وطن. ونحن امامكم وامام الله نتعهد بأننا سنخدمكم لأنه واجب علينا ذلك لأن لديكم حقوقاً ايضاً.

نحن معكم سنبني وطناً للاجيال الجديدة.