مقدمة نشرة OTV: اتصالات سياسية وأمنية تسارعت لابلاغ رسالة للمعنيين بأن الأمنَ خطٌّ احمر

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كانت العين على فرنسا حيث احتدمت المواجهات اليوم بين الشرطة والمعترضين. فجأة، تحوّلت الأنظار الى الجاهلية، حيث تسارعت الأمور بين حدَّي الانفلات والضبط. فالشارع الذي ولَّد الشارع حتّم تدخّلَ العقلاء، لسحب فتيل التفاقم، وتَرْك المسألة مضبوطة تحت سقف المسارين الأمني والقضائي الرسميين. وعلمت الOTV أن اتصالات سياسية وأمنية تسارعت في الساعات الماضية، لابلاغ رسالة للمعنيين بأن الأمنَ خطٌّ احمر.

أما على الصعيد الحكومي، فالحركة مستمرة وإن لم تحمل بركة حتى اللحظة، لكن المشاورات لن تتوقف بل ستُتَابع وتيرتَها غير المنقطعة للوصول الى ولادةِ حكومةِ سعد الحريري الثالثة في أقربِ وقتٍ ممكن