منسق عام قطاع الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ يتابع جولته في أوروبا ويزور ألمانيا

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متابعا جولته الأوروبية، زار منسق عام قطاع الإنتشار الدكتور مارك زبال ومساعده لشؤون أوروبا السيد رالف معكرون المانيا حيث إلتقى منسق ألمانيا السيد حسن المقداد و السيد نهاد العاشق والسيد رفيق حجازي وعدد من الرفاق.



وفي إطار لقاء للأحزاب اللبنانية الموجودة في برلين، لبى الدكتور مارك زبال والسيد رالف معكرون والسيد نهاد العشق دعوة حركة أمل على الغداء بحضور مسؤولي حركة أمل في برلين السيد حسن العبدالله والسيد أحمد العبدالله والحاج حسين باجوق.

كما إلتقى الوفد سفير لبنان في ألمانيا الدكتور مصطفى اديب تخلل اللقاء شرح من سعادة السفير عن وضع الجالية اللبنانية في المانيا وتواصل في الأفكار بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين.



ونظم التيار الوطني الحر في ألمانيا زيارة للبرلمان الألماني استقبل خلاله السيد رائد صالح زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديموقراطي الاشتراكي في مجلس النواب منسق عام قطاع الانتشار الدكتور مارك زبال والوفد المرافق بحضور الدكتور جمال المغربي مستشار البرلمان للشؤون العربية والاسلامية.

إختتمت الزيارة بعشاء في مطعم فينيسيا في برلين القى خلاله كل من منسق التيار الوطني الحر في المانيا السيد حسن المقداد ومسؤول برلين السيد رفيق حجازي كلمة ترحبية ثم ألقى منسق عام قطاع الانتشار الدكتور مارك زبال كلمة شكر فيها الرفاق على نشاطهم المميز في ألمانيا.