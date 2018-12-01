تعليق الوزير السابق وئام وهاب على ما جرى!

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قال رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب، أنه “حصل اشتباك بين المعلومات ومناصري “حزب التوحيد” وسقط جرحى ومن يريد تبليغ شخص ما دعوى لا يرسل مئات الآليات”.وهاب وفي حديث تلفزيوني عبر قناة الـ “ال بي سي”، أشار الى أنه لم يشتم “الرئيس رفيق الحريري وتكلمت بشكل عام وما حصل اليوم يعني حربا أهلية ومن يستطيع أن يتحمل سقوط دم المواطنين؟”.



وأضاف: “حزب الله أبلغ الرئيس الحريري الموقف المناسب الليلة ومنعت أي ظهور مسلح في البلدة حاليا”، موضحاً: ” المختارة كرامتها من كرامتي ولا أقبل التعرض لها وما حصل الليلة انتهى والحضور الى القضاء شرف لكل لبناني وندعو الحريري الى حقن الدماء”.

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