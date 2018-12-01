بالتفاصيل: ما كشفته التحقيقات حول الجريمة المروعة التي راح ضحيتها "ابراهيم ونعمان"!

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في آخر تطورات الجريمة المروعة في ساو باولوالبرازيلية التي راح ضحيتها الشابان اللبنانيان ابراهيم الحاراتي ونعمان الترك، نشر الاعلامي علي فرحات التفاصيل التالية:

"المعلومات الأولية حول جريمة ساوباولو والتي أسفرت عن وفاة الشابين اللبنانيين إبراهيم فارس الحاراتي ( قب الياس) ونعمان عمر الترك ( مجدل عنجر ) تشير إلى أن الجريمة جنائية ولم تكن بدافع السرقة ، في التفاصيل أن مسلحا وصل عبر دراجة نارية إلى مكتب حاراتي الذي يملك "بنسيون " في منطقة ساو ميغيل في ساوباولو ، السكرتيرة الخاصة أخبرت حاراتي رغبة الشخص في لقائه حيث سارع إلى الموافقة ما يشير إلى معرفة مسبقة بين الطرفين ، حين دخل القاتل بدأ شجارا حادا مع الضحية (الحاراتي) بوجود صديقه (الترك) ما لبث الزائر أن أطلق النار على غريمه ، بعد سقوط الحاراتي مضرجا بدمائه حاول الترك الهرب فأصابه القاتل بثلاث طلقات في ظهره وأرداه على الفور ثم أخذ القرص المدمج الخاص بكاميرات التصوير لإخفاء جريمته إلا أن المعلومات أكدت أن الشرطة ألقت القبض على مرتكب الجريمة واستعادت القرص الخاص بالكاميرات ، المصادر أكدت أن المستهدف الحقيقي هو حاراتي حصرا نتيجة خلافات لم تتضح حتى الآن وأن وجود صديقه الترك كان محض صدفة، لكن الشرطة المحلية في ساوباولو قد تصدر بيانا لاحقا تشرح فيه تفاصيل الحادث.





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