صحناوي: السنة المستقلون محقون بوجهة نظرهم من جهة بالتمثل في الحكومة بوزير إنما عليهم أن يستقيلوا من الكتل التي ينتمون اليها

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أوضح النائب نقولا صحناوي في مقابلة مع برنامج الحدث عبر الجديد أن الوزير جبران باسيل يقوم بمبادرة لايجاد الحلول التي تعيق تشكيل الحكومة وهو يتكلم مع الجميع وسيكمل جهوده للمساعدة وأضاف ان المواقف ما زالت على حالها ذلك أن الجهتين المتخاصمتين تتشبثان كل بموقفها، آملاً الوصول الى حل وسطي قريباً والافراج عن الحكومة.

صحناوي قال :السنة المستقلون محقون بوجهة نظرهم من جهة أن حجمهم الشعبي يسمح لهم بالتمثل في الحكومة بوزير، إنما بالشكل معظمهم منتمون الى كتل أخرى ،وعليهم أن يستقيلوا من الكتل التي ينتمون اليها ويشكلوا كتلة،الامر الذي سيساهم بتصحيح الشكل ويسرع ويسهل تشكيل الحكومة،وبذلك تصبح قضيتهم محقة في الشكل والمضمون ، وشرح ان فريقه لا ينحاز الى احد انما يسعى إلى اعتماد معايير واضحة في عملية التشكيل وأشار الى أن لكل فريق وجهة نظر صحيحة في مكان ما ومن جهة أخرى لا يستطيع اي فريق ايضاً احتكار التمثيل.

ورأى صحناوي أنه في الوضع الحالي يجب ان نحمل العبء سوياً والتكاتف ، ذلك ان الحل لا يمكن الا ان يكون الا بحكومة وحدة وطنية ، واحد الحلول يكمن بوضع معايير ثابتة وعادلة للجميع ، لو اعتمدناها لكانت تشكلت الحكومة منذ ٦ اشهر واذا اعتمدت اليوم تتشكل الحكومة سريعاً وامل في السياق عينه تأليف الحكومة قبل نهاية العام لانقاذ البلد .

هذا وأعلن صحناوي أننا سندخل الى حكومة جديدة سيجري العمل من خلالها على فكفكة منظومة الفساد.

وشرح أن عهد الرئيس عون عزز انتظام المؤسسات وصحح الاختلال في التوازن وحقق الشراكة ، كما أقام الانتخابات النيابية وفق قانون جديد ، وأقر موازنة ٢٠١٨بعد غياب ١٢ عاماً ، بالاضافة الى انجاز الجيش اللبناني في معركة فجر الجرود ومحاربة الارهاب

وفي الموضوع الاقتصادي طمأن صحناوي الى ان الليرة اللبنانية مستقرة وقال إن لديه ثقة كاملة بحاكم مصرف لبنان بالحفاظ على الاستقرار المالي مشدداً على وجوب الاستماع اليه باصراره على ضرورة خفض العجز لان الوضع المالي لا يمكن ان يكون مستقلاً عن الوضع الاقتصادي ويجب القيام بالخطوات اللازمة لوقف الهجوم على لبنان حتى لا ينهار اقتصاده، ولفت الى ان موضوع الاسكان سيحل قريباً.