حفل عشاء بمناسبة نيل جامعة سيدة اللويزة الإعتماد المؤسّسي

لمناسبة نيل جامعة سيّدة اللويزة الإعتماد المؤسسي، من أعرق المؤسسات الأميركية، (New England Association of Schools and Colleges- NEASC، المعروفة حالياً بـ .NECHE- New England Commission for Higher Education

أقامت حفل عشاء في فندق الحبتور – هيلتون سن الفيل بمشاركة تمثيل رسمي:

عن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الوزير سيزار أبي خليل، وعن الرئيس المكلف سعد الحريري، الوزير جان أوغاسابيان، كما كانت مشاركة لفخامة الرئيس الأسبق أمين الجميل وعقيلته، دولة الرئيس حسين الحسيني، عن غبطة البطريرك الراعي النائب البطريركي المطران حنا علوان. الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية قدس الأباتي مارون الشدياق ومجلس المدبّرين، عن وزير التربية والتعليم العالي د.محسن جابر،

وشخصيات وزارية، نيابية، عسكرية، ديبلوماسية، حزبية، قضائية، أكاديمية، رؤساء جامعات ومدارس، قضائية، نقابية، إعلامية وصحافية وممثلين عن لجان الاهل في المدارس، والجسم التعليميّ والإداريّ في الجامعة، على رأسهم الأب بيار نجم ونوابه ومدراء الفروع.



بعد كلمة ترحيبيّة لمدير الشؤون العامة والبروتوكول في جامعة سيدة اللويزة الأستاذ ماجد بو هدير، عُرض فيلم خاص عن مراحل الإعداد لنيل الاعتماد الجامعي، ثم ألقى الأب نجم كلمةً مما جاء فيها: "نجتمع الليلة لنحتفل، لنفرح ونشكر السيّْد على خطوة إضافيّة على درب التميّز الشاقّة. نجتمع لنحتفل لا ببلوغ هدفٍ وضعته الجامعةُ نصب عينيها منذ سنوات فقط، بل لنحتفل أيضاً ببداية جديدة." واضاف: "دعوني أقول لكم لماذا: لأنّنا نحمل رسالة تجاه الطالب، نرى في كلّ صبيّة وشاب من طلاّبنا مشروع مستقبل أفضل لمجتمعنا ولعالمنا، نحن هنا لنرسم فيه بهاء الصورة التي خلقه الله عليها ولها، نحن هنا لنقدّم له الأفضل، وما قلّ عن الأفضل مرفوض. نريد لهذا الاعتماد أن يكون ضمانتنا لهم أن مستقبلهم بخير، وأن شهادتهم هي مفتاح فعليّ لأبواب وظائف المستقبل. تفرح جامعتنا اليوم بإنجاز جديد لن يكون الأخير على درب التميّز، إنجاز ما كان ليتحقّق دون كدّ عائلتنا الجامعيّة وعملها بقلب واحد وفكر واحد. لكل واحدة وواحد منهم أقول اليوم شكراً(...)".



وألقى الدكتور محسن جابر ممثّلًا وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، كلمة ركّز فيها على أهميّة عملية نيل الاعتماد المؤسّسي للمؤسسات التربوية، منّوهاً بالانجاز الّذي حقّقته جامعة سيّدة اللويزة ورأى أنّ الاعتمادات المتخصصة هي ضمانة لجودة البرامج والمناهج التعليمية.

بعد صلاة البركة التي تلاها النائب البطريركيّ سيادة المطران حنّا علوان، تشارك المدعوون العشاء بجو من الفرح، على موسيقى مقطوعات غنائية اوبرالية أدّاها المحترفان (شربل وأولغا القاضي).