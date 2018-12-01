في زوق مكايل ينتحل صفة طبيب.. ويجري عمليات تجميل في شقة!

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اعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أنه "بناء على إخبار وصل إلى وزارة الصحة العامة عن لبناني منتحل صفة طبيب يعمد إلى إجراء عمليات تجميل في شقة بمعاونة زوجته في منطقة زوق مكايل، تمت مداهمة الشقة خلال استقباله سيدات لإجراء عمليات لهن، فتبين صحة الاخبار حيث وثقت الحادثة بالجرم المشهود وعثر على معدات طبية في الشقة حيث يقوم بأعمال تجميلية بشكل غير شرعي."

وتم إغلاق الشقة بالشمع الأحمر وتحويل الملف الى القضاء المختص.

وذكّرت وزارة الصحة العامة المواطنين بالخط الساخن ١٢١٤ للتقدم بأي شكوى أو الحصول على اي استفسار.