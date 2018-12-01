روجيه عازار ل "تيلي لوميار": الوطن يهتزّ ولا يقع و الوضع المالي مستقرّ

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شدّد النائب روجيه عازار في حديث ل تيلي لوميار على ضرورة وقف التهويل المتعلّق بالوضعين المالي والاقتصادي وقد أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من القصر الجمهوري أن الوضع المالي ووضع اللّيرة مستقر . ولفت إلى أهميّة العمل على رفع نسبة الصادرات و خفض نسبة الاستيراد و تشجيع التصنيع المحلّي الذي يوفّر فرص عمل جديدة .

و في مشكلة النزوح السوري أوضح عازار أنّها من أكبر مسببات الانهيار الاقتصادي من حيث استهلاك الكهرباء و المياه والفرص الوظيفية.

أمّا في مجال الإنماء فكشف عازار أنّ العمل في مرفأ جونيه بات في مرحلة متقدّمة جدًا مما سيشكّل نهضة سياحية واقتصادية مهمّة. و أشار إلى أنّ تنفيذ أتوستراد جونيه سيبدأ في القريب العاجل.

وختم طالبًا من الشباب أن يدركوا أنّ الوطن يهتزّ ولا يقع، لذا عليهم أن لا يتركوا لليأس و الاستسلام مكانًا في قلوبهم.