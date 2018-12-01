أسرار الصحف ليوم السبت 1 كانون الأول 2018

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الجمهورية

تبدي مرجعيات عدة في البقاع امتعاضها من تصرفات بعض مؤسسات الدولة وعدم تطبيقها لما وعدت به منذ مدة.

يدور نقاش حاد داخل إحدى الكتل النيابية في شأن التراجع عن قانون كانت قد شاركت في إقراره لأن التراجع عنه سيسبب نقمة شعبية وإن كان سيخفف من المخاطر المالية.

لاحظت أوساط سياسية أن الاتصالات بين تيار سياسي فاعل وحزب بارز متواصلة ولم تنقطع.

البناء

كواليس

قالت مصادر إعلامية روسية إنّ بيان البيت الأبيض عن علاقة تدهور العلاقات الروسية الأميركية بالتحقيقات الجارية ضدّ الرئيس الأميركي محاولة لتخفيف الامتعاض الروسي من أسلوب ترامب المتعجرف الذي تكرّر مرتين بالسعي لعقد قمة مع الرئيس الروسي ومن ثم بإلغائها في اللحظة الأخيرة، وتوقعت المصادر أن يرفض الرئيس الروسي مستقبلاً أيّ تسريب أو إعلان عن أيّ تفاهم حول عقد قمة للرئيسين قبل موعدها لمنع توظيفها إعلامياً خصوصاً بالتنمّر بإلغائها.



اللواء

غمز

لاحظت جهات متابعة أن لهجة مرشّح لتولي وزارة حسّاسة تراجعت، في ضوء تفاقم الأزمات في البلد.

لغز

أطلقت الجهات النقابية المحسوبة على فريق 8 آذار تحركاً، بأبعاد معيشية وخلفيات سياسية، إذا اقتضى الأمر.

همس

تجدَّد الرهان على دور روسي قبل الميلاد، يسمح بإنجاز تأليف الحكومة، بترتيبات دولية إقليمية.



المستقبل

يقال

إن مواكبين لمسلسل العقد الحكومية المتعاقبة سألوا قطباً نيابياً: ما هو الموقف الذي يُمكن اعتماده من جانب النواب السنّة الستّة بعد تباينات في الموقف عبّروا عنها تباعاً خلال 48 ساعة؟