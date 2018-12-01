عناوين الصحف ليوم السبت 1 كانون الأول 2018

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الاخبار

عون - الحريري: المحرّم والمحلّل في التوزير السنّي

تبريرات التهرب من هبة الذخائر لا تقنع موسكو: انزعاج روسي من لبنان

الجمهورية

الحلول تبتعد .. والأزمة الكبرى تقترب

الحريري الى باريس ولندن.. وأفكار باسيل لا تحدث خرقاًإيجابياً في "بيت الوسط"

البناء

باسيل يشغل محرّكاته في بيت الوسط... وتوتر في الجبل بين وهاب وجنبلاط

أستانة 11: فشل مشروع دي ميستورا لـ «الدستورية»... وفشل سعي أردوغان للمماطلة

اللواء

8 آذار: حلّ عُقدة توزير النواب الستة بيد عون

الديار

رغم صعوبة الحل مطلوب مبادرة من فخامة رئيس الجمهورية بحكمته وخبرته واحترامه

من الرئيس سعد الحريري وحزب الله يمكن للرئيس عون ايجاد حل

اذا نجح الرئيس عون في المبادرة فان الوضع الاقتصادي سينتعش والعهد ينجح

المستقبل

الحريري «على خطى الوالد»: لن يصحّ إلا الصحيح

قمة الـ20: محاولات حوار وسط الانقسامات

L'Orient-Le Jour

Par-delà le « nœud sunnite », des calculs régionaux et internationaux empêchent le cabinet de voir le jour

The Daily Star

Hariri, Bassil talk ideas to spark govt progress