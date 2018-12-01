التيّار الوطنيّ الحرّ في السويد يشارك في الذكرى ال ٧٥ لإستقلال لبنان

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شارك التيار الوطني الحر في السويد في الحفل الذي أقامه سفير لبنان في المملكة الأستاذ حسن صالح لمناسبة مرور ٧٥ عاماً على إستقلال لبنان. وكان لافتاً حضور عدد كبير من سفراء دول العالم ووزيرة خارجية السويد السيدة مارغوت ڤالستروم والوزيرة لينا هالنغرين بالإضافة الى الجالية اللبنانية ومختلف الأحزاب والأندية اللبنانية. وألقى سفير لبنان كلمة بالمناسبة شكر فيها الحضور وأبرز ما جاء فيها:

أرحب بالحضور الكريم لمشاركته لنا في الذكرى ال٧٥ لإستقلال لبنان. في ٢٢ تشرين الثاني سنة ١٩٤٣ تظاهر اللبنانيين سلمياً نساءً ورجالاً يداً بيد وملأو معظم الساحات والمدن للمطالبة بإستقلال لبنان. وكان الموقف الموحد السبب الرئيسي الذي أعطى اللبنانيين إستقلالهم. أظهر التاريخ لاحقاً ان التضامن هو مصدر قوة وفي كل مرة يتضامن اللبنانيين مع بعضهم البعض يصنعون المعجزات كإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. إن لبنان دولة صغيرة ولكنه دولة عظيمة من ناحية انتشار وتأثير اللبنانيين في الخارج فأينما وجدوا تركوا علامات حضارية مميزة ابتداءً باًلأحرف الأبجدية التي نشرها الملك قدموس من مدينة صور الفنيقية الى السيد الياس الخوري الحائز على جائزة نوبل.

لبنان هو دولة ديمقراطية قائمة على حوار الطوائف ال١٨ وكما قال البابا يوحنا بولس الثاني لبنان هو رسالة.

إن العلاقة بين لبنان والسويد تعود الى تاريخ ١٩٤٧ عندها أرسلت السويد أول بعثة ديبلوماسية الى لبنان. ساهمت السويد بدعم الإقتصاد اللبناني على مدى الأعوام كما كانت من أولى الدول التي أرسلت جنود حفظ السلام في ١٩٧٨ بعد الإجتياح الإسرائيلي. وفي ٢٠٠٦ سعت السويد الى التمديد لقوات حفظ السلام بعدما دمرت إسرائيل لبنان، كما دعت الى مؤتمر ستوكهولم لإعادة إعماره بعد العدوان.

وفي ١٥ أيلول ٢٠١٨ إفتتحت السويد رسمياً سفارتها في لبنان، وبتاريخ ١٧ تشرين الأول إستقبل لبنان سمو الأميرة ڤيكتوريا والأمير دانيال ووزيرة الخارجية مارغوت ڤالستروم في زيارة رسمية.

وشرح السفير دور الجيش اللبناني في محاربة الإرهاب وفرض السيادة على كافة الأراضي اللبنانية كما دعى المجتمع الدولي الى دعم الجيش اللبناني عدةً وعتاداً.

وألقت وزيرة الخارجية كلمة أهم ما جاء فيها: انه شرف عظيم أن أكون هنا معكم أشارككم ذكرى ال٧٥ عاماً على إستقلال لبنان. انا سعيدة بالقول بأن الرابط بين لبنان والسويد هو قوي ومتين. لقد عملنا سوياً على عدة مواضيع سياسية وإنسانية وخاصةً بما يخص تحمل لبنان عبئاً كبيراً باستضافته أعدادٍ هائلة من اللاجئين السوريين وتستحقون شكراً كبيراً لفعل ذلك. كما قالت ممازحةً أن هناك قاسم مشترك بين السويد ولبنان وهو أن الدولتين تعانيان من عدم القدرة على تشكيل حكومة، كما اشادت بالمطبخ اللبناني