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بالفيديو - ماذا يقول المختصون عن خبر اكتشاف علاج للسرطان؟

30
NOVEMBER
2018
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هي ريهانا بلازا ، طفلة قضت سنواتها الاولى بين غرف العمليات وعقاقير العلاج الكيميائي بعدما فتك بجسدها من عمر السنة الواحدة ذاك المرض الخبيث ، السرطان ...ريهانا وبعد رحلة عذاب طويلة شفيت اليوم ومع شفائها حملت بارقة امل لكل المرضى كبارا وصغارا عبر علاج جديد يحمل اسم vitrakvi وهو الدواء الاول من نوعه القادر على معالجة مصدر الخلية السرطانية بغض النظر عن نوع المرض او مكان نشاته صحيح ان هذا العقار نال اجازة من هيئة الغذاء والدواء الأميركية FDA الا ان سلسلة خطوات اخرى تبقى مطلوبة ليصل الى السوق اللبناني ، اما تكلفته العالية فتبقى العائق الابرز ٤٠٠ الف دولار كلفة العلاج تقريبا ، رقم كالصاعقة هو لانه يعني بكل بساطة ان الفقير ممنوع عليه العلاج وممنوع عليه الامل بالحياة حتى، لذلك اذا ثبتت فعالية هذا الدواء فالمطلوب تحرك سويع من كل المعنيين لتتكفل الجهات الضامنة تأمينه.

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