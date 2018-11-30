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بانو: رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات الجيش خط أحمر

30
NOVEMBER
2018
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 أصدر المكتب الإعلامي للنائب العميد أنطوان بانو بيانا أشار فيه إلى أن الأصوات "تعالت في اليومين الأخيرين، وفتحت النار على سلسلة الرتب والرواتب، مطالبة باقتطاع نسبة مئوية منها أو بتجميدها بالكامل بهدف تقليص أعباء المديونية العامة".

أضاف البيان: "إزاء هذه المطالبة، نؤكد أن سلسلة الرتب والرواتب هي حق من حقوق موظفي القطاع العام وليس ترفا، ونعرب عن شجبنا أي طرح قد يمس برواتب الموظفين في القطاع العام وتعويضاتهم وأجورهم وتقاعدهم أو يهدّد لقمة عيشهم الكريمة".

ونصح لمن "يرغب في التخفيف من أعباء الدين العام"، أن يوقف "مزاريب هدر المال العام والفساد والرشاوى والزبائنية وكسب المال غير الشرعي"، وتابع: "كافحوا التهرب الضريبي الذي يفوق الأربعة مليارات دولار سنويا، وأوقفوا التوظيف العشوائي المستمرّ، ووظفوا أصحاب الكفايات والطاقات الإنتاجية. فمكافحة هذه الظواهر المستشرية كافية وكفيلة بتمويل ألف وألف سلسلة!".

وختم البيان: "حذار ومن ثم حذار من المساس بمعاشات المؤسسة العسكرية الباسلة، تلك المؤسسة التي دفع أفرادها قياديين وأفرادا الغالي والنفيس في سبيل خدمة شعبهم وأرضهم. هذه من الثوابت التي نتمسك بها وفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إيمانا منا بأنّ الجيش خط أحمر، أحمر، أحمر".

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