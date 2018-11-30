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لا جديد حكومياً سوى لقاء الحريري - باسيل

30
NOVEMBER
2018
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 عن مسار تشكيل الحكومة، لا جديد اليوم سوى اللقاء الذي يجمع في هذه الأثناء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالوزير جبران باسيل في بيت الوسط، علماً أن مصادر التيار الوطني الحر كانت أبدت نهاراً عبر الأوتيفي تمسكها بالإيجابية، المقرونة بنفي ما يتداوله بعض وسائل الإعلام عن سقوط الاقتراحات التي قدمها باسيل للخروج من الأزمة، تزامناً مع دحضٍ مطلق لما يروِّجه البعض عن أن اللقاء الاخير بين رئيس تكتل لبنان القوي والأمين العام لحزب الله كان سيئاً، لأن الحقيقة أنه كان ايجابياً وودياً، كالمعتاد.

أما عن المسار الاقتصادي والمالي، فطمأنة جديدة مصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال لقاء تكريمي بدعوة من الجيش، على وقع النقاش المتجدد حول سلسلة الرتب والرواتب، علماً أن رئيس الحكومة المكلف التقى اليوم وزير المال، في وقت كان رئيس لجنة المال يزور عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري، الذي حذر من أن المسل بالسلسلة سوف يشعل ثورة.

ومن البقاع الشمالي، وتحديداً من حي الشراونة، قدم الجيش اللبناني اليوم نموذجاً جديداً من الحرفية العالية في اداء مهماته الوطنية في ملاحقة المطلوبين من العدالة، حيث نفذ عملية نوعية في حي الشراونة، كرست من جديد ألا حل في لبنان إلا بالدولة العادلة القوية والقادرة.

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