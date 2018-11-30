ترزيان: الاتهامات الموجهة ضد شبيب ورئيس وأعضاء مجلس بلدية بيروت مرفوضة كليا ونستنكرها

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أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب هاكوب ترزيان، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، أن "إدارة مشروع الإيدن باي كانت قد تلقت إنذارا لإزالة بعض العوائق على الطريق أمامها"، مشيرا إلى أنه "سيتم التأكد من إزالة المخالفات الموجودة"، وقال: "لن نستكين، إلا عندما نرى الجرافات تزيل كل التعديات عن الأملاك العامة، بما فيها التعديات على أملاك بلدية بيروت".

أضاف: "الاتهامات التي وجهها أحد المقاولين ضد محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ورئيس وأعضاء المجلس البلدي مرفوضة كليا ونستنكرها، والمقاول اساسا متهم ولا يحق له اتهام أحد من خلال الاطلالات الاستباقية التي يقوم بها عبر وسائل الاعلام، وهذا يعتبر تضليلا للرأي العام".

وتابع: "حتى نحن لا نقوم بإدانة أو تبرئة أي جهة، والمرجع الوحيد هو القضاء".

ودعا إلى "انتظار قرار القضاء ليأخذ مجراه"، وقال: "كوني كنت عضوا في بلدية بيروت لم يحصل أي طوفان في بيروت خلال 8 سنوات من عملي في البلدية، إلى أن تم التعدي أخيرا على شبكة صرف المياه، وما حدث أصبح في يد القضاء، وهو في أياد أمينة، ونحن ننتظر النتائج التي ستصدر عن القضاء لنبني على الشيء مقتضاه".

أضاف: "ما قمنا به هو إخبار ضد مجهول ليتوسع التحقيق، ولنؤكد أن القضاء يأخذ مجراه بطريقة سليمة. نحن لن نستكين لأن هذا الملف هو الأول الذي يتم فتحه بطريقة جدية".