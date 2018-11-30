ارسلان: هل ثمة من يتّعظ؟

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علّق رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في تغريدة له على "تويتر"، على التطورات الحاصلة في الجبل بالقول: "انتظرت للحظة هذه قبل إطلاق أي موقف بكل ما يحدث علّه تكتمل الصورة أمامي، أو بالأحرى المسرحية التي قد يدركوا لاعبينها أو لا يدريكون مدى خطورتها في هذا الظرف تحديداً، فوصل الخطاب السياسي إلى قاع السفاهة والإنحدار، وأصبحت استباحة الكرامات لعبة يتسلّى فيها البعض متى شاء، طبعاً.. فحين يغيب الرادع كلّ شيء يصبح ممكناً وسهلاً، فمن الذي يقف خلف كل هذا ويغطيه ؟؟!!".

وأضاف: "أولاً وكما تعوّدنا منذ بداية العمل في الحقل السياسي، أن التعرّض لكرامات الناس وخصوصيات البيوتات أيًّا كانت أمر مرفوض ومستنكر ومستهجن، ثانياً والأهم، المسّ بأمن الجبل والسلم الأهلي فيه من المحرّمات، مهما حصل واستجدّ فمن غير المسموح لأحد اللعب بالنار التي ستطاله قبل أن تطال الجميع، وحادثتي الشويفات، وما حصل في الشوف بالأمس خير دليل على ذلك، ثالثاً، أدعو مشايخنا الأفاضل والهيئات الروحية إلى التدخل والمواكبة الدائمة لما يحدث، حيث الإحتكام لهم ولحكمتهم أصبح أكثر من ضرورة".

وختم أرسلان: "أمّا رابعاً وأخيراً، وبكل أسف سأردّد ما كنت أقوله دائماً، وأعلن أني لم أستغرب على الإطلاق ما حدث، إذ السياسات الخاطئة في الجبل تحديداً أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، لكن السؤال يبقى، هل ثمّة من يتّعظ ؟؟؟".