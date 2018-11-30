ضبطه مع زوجته بمنظر مشين.. فارتكب جريمة قتل في بلدة لبنانية!

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تمكنت عناصر قوى الأمن الداخلي في فصيلة عين زحلتا من إلقاء القبض على المدعو خالد ابراهيم العبيدي (مكتوم القيد) بعدما ارتكب جريمة قتل المدعو عايد احمد الخلف (سوري الجنسية) في الباروك وفر الى جهة مجهولة.



وعلى الفور تم إطلاق دوريات من قطعات سرية بيت الدين، وبعد الاستقصاءات والتحريات والإستعلام عن الجاني تبين أنه توجه على متن سيارته نوع "ديو" من بلدة الباروك باتجاه بلدة بتلون حيث عملت دورية من قطعات فصيلة عين زحلتا على مطاردته وتوقيفه وسوقه الى المخفر وضبط السلاح الذي كان بحوزته داخل السيارة والمستخدم في عملية القتل مع ذخائر عائدة له.



وبالتحقيق معه اعترف بقتل الخلف لأسباب تتعلق بالشرف كونه ضبطه مع زوجته بمنظر مشين، وبالاستعلام عن الجاني تبين أنه يوجد بحقه مذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق في البقاع بجرم محاولة قتل.