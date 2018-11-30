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النائب جمعة: "مفاوضات العقد التشغيلي تتم بمنهجية يراد منها السيطرة من قطاع ليس ناجحا على قطاع كهرباء زحلة الناجح"

30
NOVEMBER
2018
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وصف عضو كتلة الوفاء للمقاومة الحاج انور جمعة ما حصل في ليلة الجلسة التشريعية الاخيرة كمن اخرج الارنب من قبعة الساحر في اشارة الى موضوع قانون العقد التشغيلي.

 

واكد جمعه في مقابلة على تلفزيون المنار بان مجلس النواب لم يناقش مشروع قانون التمديد لامتياز شركة كهرباء زحلة واستبدل بما يمكن تسميته الارنب الذي خرج من القبعة بالسحر،وهذا القانون السحري لم نناقشه ولم نضطلع عليه ولم يتم التصويت عليه ،وكل الارقام التي وردت لم تكن صحيحة ومع احترامي لكل من قدم الارقام ،فالارقام تداولوا بها جزافا فقط من اجل اسقاط امتياز زحلة،ونحن نطالب باسس اولها الحفاظ على كهرباء 24 \24 ولكن كيف ،والامر الثاني نطالب بجودة الخدمة وان اؤكد ان جودة خدمات شركة كهرباء زحلة لامثيل لها في كل لبنان .

 

ولفت جمعة الى مفارقة غريبة تتعلق بمفاوضات العقد التشغيلي التي تتم بمنهجية وصيغة معينة يراد لها ان تقوم على سيطرة قطاع ليس ناجحا على كهرباء زحلة في حين المطلوب من الدولة ان تحترم الطاقة الكبيرة والادارة الناجحة والموظف المحترم في شركة كهرباء زحلة وعنيت به المهندس اسعد نكد.

 

واكد جمعة باسم كتلة الوفاء بان الكتلة تقف الى جانب شركة كهرباء زحلة نظرا لجودتها واحترامها لموظفيها وتقديماتها الاجتماعية التي تشمل ايضا كل الموظفين حتى الذين يبلغون سن 64 فيبقون في الشركة ،اي عطل مهما كبر حجمه تتم معالجته باسرع ما يمكن ،واشدد ان كهرباء زحلة تعمل منذ فترة على تخفيض كهرباء زحلة والاهم انها تقدم فولتاج ثابت غير متحرك بين الثانية والاخرى ومع كهرباء زحلة لم يعد هناك اية اعطال كهربائية التي كان يشكو منها البقاعيين وتصيب اجهزتهم والاتهم الكهربائية داخل المنازل والمؤسسات .

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