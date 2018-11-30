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بالأسماء - إقفال باب الترشيح لانتخابات "المحررّين"

30
NOVEMBER
2018
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أقفل باب الترشيح لانتخابات مجلس نقابة المحررين التي ستجري في 6/12/2018.

 

وأشارت النقابة، في بيان، إلى أنه “بلغ عدد المرشحين 37 مرشحا، وهم بحسب ورود ترشيحاتهم الزملاء: يوسف(جوزف) مارون القصيفي، مارك جهاد بخعازي، يوسف محمد دياب، محمد نافذ فيصل قواص، قاسم علي متيرك، يقظان حسين التقي، علي ابراهيم يوسف، سكارلت شديد حداد، سعيد نديم آل ناصر الدين، واصف سليم عواضة، نبيل علي ماجد، حبيب نبيه شلوق، هلا أمين بيراق، تمام حيدر حمدان، الياس بشارة عون، أحمد نجيب درويش، مازن فيصل السماك، داوود رضا رمال، حسين أحمد زلغوط، مي محمد بديع سرباه شهاب، جورج طانيوس البكاسيني، جورج توم شاهين، جورج منصور برباري، نجم ملحم هاشم، مي يعقوب عبود أبي عقل، فيرا آرام جولهجيان، عصام فارس شلهوب، أنطوان ميشال الشدياق، أندريه عبدو قصاص، منير يوسف طانيوس نجار، ريما منير صيرفي، نبيل طانيوس حرب، رمزي أمين عبد الخالق، خليل يوسف فليحان، صلاح وسيم تقي الدين، رمزي محمود المشرفية، يمنى الياس الشكر”.

 

وأضافت: “أنجزت النقابة الجدول الانتخابي للزملاء للاقتراع بموجبه وهو يشمل الذين سددوا اشتراكاتهم وبلغ عددهم 727 زميلا، وذلك وفقا لأحكام النظام الداخلي لنقابة المحررين وبذلك يكون النصاب القانوني للدورة الأولى 364 مقترعا”.

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